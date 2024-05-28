YAMAHA サックス

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商品詳細
ジャンク品になります。譲渡品つき音出し等すべて未確認になります。錆や汚れかなりあります。楽器は素人なので質問等はお答えしかねます。御理解ください。部品交換など如何でしょうか。
http://narcologia.ru/goods/mythic525335.html
http://narcologia.ru/goods/composite59954.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical827401.html
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