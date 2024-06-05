ギター指板材 Rosewood

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ギター指板用木材Rosewoodを出品致します。●1ピース●主に指板材のサイズとなります●10年ほど前に楽器専用木材店にて購入●湿度を保った暗所で保管しておりました●画像にて状態をよくご確認ください。●SIZE：約H535mmxW62〜70xD9mm【お値下げ交渉】はご遠慮ください※コメント欄に値下げ交渉を記載頂いてもご返信は致しかねます▶︎価格は送料込みです
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