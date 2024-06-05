シャネル　サングラス　ブラウン色

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商品詳細
レンズ形···オーバルカラー···レンズ ブラウン色素材···メタル ピンクゴールド色付属品 箱、ケース、眼鏡拭きケースは経年劣化がありますがサングラスは目立った劣化はないです。（素人検品）その他注意事項⚠︎中古品ですので神経質な方はご購入お控え下さい。写真や説明文を読みご検討下さい。購入後の返品クレームは一切受け付けません。ご了承下さい。カラー···ブラウン素材···メタル
http://narcologia.ru/goods/marshal112680.html
http://narcologia.ru/goods/approximate888820.html
http://narcologia.ru/goods/peroration772515.html
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