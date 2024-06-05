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シャネル　サングラス　ブラウン色
商品番号 T39877730725
商品名

シャネル　サングラス　ブラウン色
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レンズ形···オーバルカラー···レンズ　ブラウン色素材···メタル　ピンクゴールド色付属品　箱、ケース、眼鏡拭きケースは経年劣化がありますがサングラスは目立った劣化はないです。（素人検品）その他注意事項⚠︎中古品ですので神経質な方はご購入お控え下さい。写真や説明文を読みご検討下さい。購入後の返品クレームは一切受け付けません。ご了承下さい。カラー···ブラウン素材···メタル
http://narcologia.ru/goods/marshal112680.html
http://narcologia.ru/goods/approximate888820.html
http://narcologia.ru/goods/peroration772515.html

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