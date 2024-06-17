SHURE KSM8 ダイナミックマイク

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半年ほど前に購入いたしました。ライブ配信に使おうと思ったのですが、生活環境の変化により三度ほどの使用のみで機会がなくなってしまったので出品致します。そもそも湿度や衝撃には強い設計ですが、防湿庫で専用のケースに入れ保管していたので、劣化や損傷はありません。また使用時もポップガードを使っていたので飛沫の付着もございません。ダイナミックらしからぬフラットで鮮明な録り音で、音質は素晴らしいの一言です。ボーカルや配信など、様々な面でご活用いただけるも思います。気軽に持ち出せるメインマイクとして、また現在のマイクからのステップアップとしていかがでしょうか？#SHURE #マイク #ダイナミックマイク