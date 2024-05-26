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- 内田新哉 リトグラフ 自転車と風景 ５１/２００ 額装
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商品詳細
・額 ：７６．８×５８．６ｃｍ・額窓：５８．０×４０．５ｃｍ・良い状態の作品です。額は小さな擦れ傷が見られます。 分かります方、興味のございます方、画像中心ご判断でお願いします。●ご購入後に品物についての質問をしてくる方がいらっしゃいます。 品物に疑問な点が御座いましたら、ご購入前に質問をしてください。 購入前にしっかりと画像と説明をご理解頂いてからご購入お願いします。
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内田新哉 リトグラフ 自転車と風景 ５１/２００ 額装 - 絵画/タペストリ
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