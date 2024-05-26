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- ドリカム 会報誌 まとめ売り 19〜101号 継続特典・15周年記念DVD付
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商品詳細
ドリームズ・カム・トゥルー会報誌 パワープラント92冊 会報VOL.19〜39スペシャル版5冊 26冊1995年7月〜2001年12月までの発行分会報VOL.40欠番会報VOL.41〜101スペシャル版3冊 65冊2002年7月〜2018年9月までの発行分VOL.65はクイズ欄に書き込みあり、VOL.71は2冊あります。(改訂版)2002年monkeygirlodysseyarena-mixphotalbamPPPスペシャル版の写真集 1冊(パワープラントプレススペシャル版)A5サイズEXPress号外版 13枚information別冊VOL.93〜1019冊継続特典は一部です。ボールペンダント、ペンケース、ブックマーカー、ドリくまマスコットトップ、モバイルクリーナー、パズルキーホルダー、キーカバー、コルクコースター、マグネットクリップ、チケットホルダー3.2.1.0バッジは箱型に組み立てて中に入れて保管してましたがバッジは未使用です。15周年記念限定DVD1枚(ファンクラブ限定)DREAMSCOMETRUEDCT-TVforPPmember15thANNIVERSARYSPECIAL2001年12周年記念e-mailservisstartkitCD-ROM(現在、PC仕様が違うので開けない可能性があります)2003年頃の写真2枚あり、ファンクラブで配布された写真です。2007年札幌ドームカード風船、未使用です。他、継続特典カードケース、オリジナルふせんあります。クリスマスカード、ホリデーカード13枚です。爽健美茶主催ライブツアーで配布されたポストカード3枚です。入会特典のカードケースとオリジナルチケットホルダー(個別にファンクラブで販売されたもの)をお付けします。長期保管品になります。継続特典は未使用ですがスレ傷あります。
http://narcologia.ru/goods/traverse546526.html
http://narcologia.ru/goods/financier912860.html
http://narcologia.ru/goods/financier418960.html
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