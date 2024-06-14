ポケモン カードゲーム 旧裏 トゲチック LV.31

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ご覧いただきありがとうございますポケモン カードゲーム旧裏トゲチックLV.31入手後はスリーブに入れ、箱にて暗所で保管しておりましたので比較的美品だと思います素人判断ですので完璧を求める方の購入はご遠慮くださいスリーブに入れて、折れや濡れない様に梱包いたしますすり替え防止のため、購入後の返品やキャンセルはお断りしていますまた輸送中の事故も受け付けておりません質問などありましたらお気軽にコメントください※値下げ不可