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- 所ジョージ ボクシング パンチング人形 ボクシングパペット 世田谷ベース￼
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商品詳細
⚠️最後まで必読お願い致します⚠️未使用未開封品で約30年前の￼入手時のままですが￼シミやゴム等の劣化も見られますのでヴィンテージ取りにご理解のある方のみご購入お願いします￼所さんも持ってないと思います^^;⚠️最後まで必読お願い致します⚠️＊スムーズな受取連絡が出来ない方は購入はご遠慮下さい。＊発送日の予定はプロフィールに記載頂いております。＊配送業者様の指定がある場合は購入前にご相談ください。＊時間指定は購入者様にてアプリ等でお願い致します。＊梱包資材や緩衝材は基本は全て再利用品になります。＊同梱の場合はご購入前にご相談ください￼。＊お振込の場合は24時間以内でお願いします。管理22SW
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