銅板風 彫刻 金彩 アンティーク

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銅板彫刻の値段と価格推移は？｜7件の売買データから銅板彫刻の価値が ...



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#彫刻#金彩#風景#人物#女性☆数ある中からご覧いただきましてありがとうございます。〈サイズ〉☆縦:約112cm・横:約56cm・厚さ:約7mm・重さ:約2.8kg★作者不明★以前、アンティークフリマで購入しました商品です。★大きく目立つ傷などは無いかと思いますが経年によります多少の擦れ傷などございます。★銅板に比べたら軽いので壁の負担は少ないと思います。★場所を選ばず何処にも馴染むお品かと思います。★あくまでもアンティークとの旨ご理解いただいた上でご購入ご検討お願い致します。