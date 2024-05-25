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月末限定値下げ‼︎ｂ♭クラリネット・クランポンR13品
商品番号 C42655686390
商品名

月末限定値下げ‼︎ｂ♭クラリネット・クランポンR13品
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 29,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽器自体はだいぶ古いものですが、まだまだ使えそうです。タンポは交換しました。演奏可能。マウスピース,リガジャーは当時購入したものでそのままお付けします。だいぶ古い物です。バレル表面にクラックらしい筋がありますが表面上で演奏使用上問題ないようです。値下げ応相談。中古品ご理解の上ご購入下さい。種類...クラリネット
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