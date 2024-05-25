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- 即中斎好 嶋台茶碗 佐々木昭楽 作288vlba
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商品詳細
【商品の状態】中は茶筅で金、銀は真ん中が少し無くなってます。他は特に目立った傷等はありません。【寸法】金茶碗 胴径14cm×高さ7.5cm銀茶碗茶碗 胴径17cm×高さ6.5cm桐箱 共布2枚付き種類...茶道具
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