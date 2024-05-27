黒炎の支配者 シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードゲーム黒炎の支配者1box、シュリンク付きになります。コンビニにて購入致しました。プチプチで巻いて宅急便コンパクトにて発送致します。丁寧に梱包致しますが、万が一配達途中のトラブルによる破損等見られましたら、評価前にご連絡下さい。発送時の写真残しておきますので補償対応致します。また、宅急便コンパクトではなく普通の宅急便をご希望の方は＋200円で対応しますので購入前にお声かけください。
http://narcologia.ru/goods/stage798997.html
http://narcologia.ru/goods/preference965538.html
http://narcologia.ru/goods/message367227.html
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