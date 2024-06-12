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MPC LIVE II set
商品番号 A95219592215
商品名

MPC LIVE II set
ブランド名 Avital
特別価格 税込 31,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKAIMPCLIVEII昨年12月に購入しました。最初の1ヶ月程で触る事も無くなり引っ越しに伴い手放すことにしました。液晶フィルムは剥がしておらず目立った傷などもなく美品です。AKAIMDMIコントローラーaudiotechnicaイヤホンスマホなど外部機器に繋ぐためのサンプリング用のコードもお付け致します。どちらも美品になります。#AKAI#MPCLIVEII
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate3748.html
http://narcologia.ru/goods/Persia23188.html
http://narcologia.ru/goods/reflector325764.html
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