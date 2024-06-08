ポケキュンコレクション　リザードン　希少　Pokémon　ポケモンカード　1ED

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ポケモンカードゲーム個人的には美品かとは思いますが、状態の判断は主観により異なりますので、商品画像にてしっかりご確認ください。また、写真に映らない小キズや、見落としなどもあるかもしれませんのでご容赦ください。◼️トラブル防止のため、完美品クラスをお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮ください。◼️カードの折れ＆濡れ防止のため、スリーブ、サイドローダーに入れて、ダンボールに挟み、プチプチ封筒で梱包の上、らくらくメルカリ便ネコポス(匿名配送、追跡あり)にて発送致します。※他に出品している商品と複数購入で送料分お値引きします。↓↓↓↓↓#しまchannelポケモンカードご不明な点などございましたら、コメントからお知らせください。【検索用】初版マーク無しマークなしフシギバナポケモン25周年かいりきリザードンカメックスピカチュウ御三家絶版旧裏面リザードンエナジーバーンピカチュウかいりき伝説の鼓動ザシアンアメイジングレア強化拡張パックHRプロモカード初期オーキド博士かいりきポケモンミュウツープロモ海外英語版ホウオウexライチュウADVDPポケモンカードe復刻版ポケモンカードポケットモンスターポケモンポケカ反逆クラッシュ蒼空ストリームレックウザVライジングオルタージェネシスタッグオールスターズVMAX爆炎ウォーカースターターデッキムゲンゾーンオリパ伝説の鼓動スタートデッキリーリエ プロモ ボス ロケット団 フウロ オカルトマニア エネルギー トレーナーズ サポート グッズ 高額 ポケモンいれかえ クイックボールハイパーボール ダブル無色 炎 水 草 雷 闘 悪 超 妖 鋼 ザシアン ザマゼンタ ムゲンダイナ 三神ジラーチ ザルード レックウザ GXEXVdpadvレジェンドエクストラ スタン 殿堂 禁止 制限 スター 伝説 色違い maxデルタ種 パック 日版 HRUR絵