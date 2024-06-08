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ポケキュンコレクション　リザードン　希少　Pokémon　ポケモンカード　1ED
商品番号 I13643771849
商品名

ポケキュンコレクション　リザードン　希少　Pokémon　ポケモンカード　1ED
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム個人的には美品かとは思いますが、状態の判断は主観により異なりますので、商品画像にてしっかりご確認ください。また、写真に映らない小キズや、見落としなどもあるかもしれませんのでご容赦ください。◼️トラブル防止のため、完美品クラスをお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮ください。◼️カードの折れ＆濡れ防止のため、スリーブ、サイドローダーに入れて、ダンボールに挟み、プチプチ封筒で梱包の上、らくらくメルカリ便ネコポス(匿名配送、追跡あり)にて発送致します。※他に出品している商品と複数購入で送料分お値引きします。↓↓↓↓↓#しまchannelポケモンカードご不明な点などございましたら、コメントからお知らせください。【検索用】初版マーク無しマークなしフシギバナポケモン25周年かいりきリザードンカメックスピカチュウ御三家絶版旧裏面リザードンエナジーバーンピカチュウかいりき伝説の鼓動ザシアンアメイジングレア強化拡張パックHRプロモカード初期オーキド博士かいりきポケモンミュウツープロモ海外英語版ホウオウexライチュウADVDPポケモンカードe復刻版ポケモンカードポケットモンスターポケモンポケカ反逆クラッシュ蒼空ストリームレックウザVライジングオルタージェネシスタッグオールスターズVMAX爆炎ウォーカースターターデッキムゲンゾーンオリパ伝説の鼓動スタートデッキリーリエ　プロモ　ボス　ロケット団　フウロ　オカルトマニア　エネルギー　トレーナーズ　サポート　グッズ　高額　ポケモンいれかえ　クイックボールハイパーボール　ダブル無色　炎　水　草　雷　闘　悪　超　妖　鋼　ザシアン　ザマゼンタ　ムゲンダイナ　三神ジラーチ　ザルード　レックウザ　GXEXVdpadvレジェンドエクストラ　スタン　殿堂　禁止　制限　スター　伝説　色違い　maxデルタ種　パック　日版　HRUR絵
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