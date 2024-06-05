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【K2542】未使用品 縁高重 塗師 助田宗明作 茶道具 山中漆器 共箱 五重
商品番号 L28492733525
商品名

【K2542】未使用品 縁高重 塗師 助田宗明作 茶道具 山中漆器 共箱 五重
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】縁高重【作者】塗師助田宗明【サイズ】台座+五段を重ねた場合の高さ約29cm蓋:縦約18cm×横約18cm器:底面縦約17cm×横約17cm×高さ約5cm台座：縦約17cm×横約17cm【付属】器5/蓋5/台座1/共箱/栞【状態】こちら今回の出品のために箱から出しました。未使用品です。目立つキズや汚れもございません。お写真をよくご確認ください。自宅保管品のため神経質な方のご購入はご遠慮願います。
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