【未使用】岡山備前焼　伊勢崎満　徳利　霧箱入り



備前焼, 徳利【桐箱入】, 作家：伊勢崎 紳



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伊勢崎 満 作 「備前徳利」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～



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【新品 未使用】備前焼 岡山県重要無形文化財 伊勢崎満 徳利 サイズ→直径約10㎝×高さ12.5㎝×口径約3.5㎝素人採寸の為誤差あり実家保管品（詳細不明）専用霧箱入り、栞付き霧箱のまま保管されてましたので汚れなくきれいなお品だと思います。写真一部ヒビのように見えますが割れているわけでなく模様なのだと思いますが陶器に詳しくない為わからないです。写真ご確認の上、ご納得いただきご購入をお願いします。☆プロフィールをご一読の上ご購入くださいませ。※発送の際の梱包材はリサイクル品を利用させていただくことがあります。※了承できる方のみの購入をお願いいたします。※自宅にて保管のため神経質な方は購入をお控えください。※お取り置き不可です。即購入大歓迎です※モニターの設定状況により、実際の商品と若干色が異なる場合がございます。#骨董品陶器shinoberry