ミッフィー雑貨フェスタ　マスコット3体セット

✴︎ご覧いただきありがとうございます✴︎恐れ入りますがご注文前に必ずプロフィールをご確認くださいませ※即購入可*・゜゜・*・*:.。..。.:*・゜゜・*・2023年度ミッフィーzakkaフェスタ限定のキーチェーンマスコットのセットです。ꕤウィンターミッフィーマスコットꕤチェリードレスマスコットꕤゆかた（さくらんぼ）マスコット上記3体セットになります・×・⚠︎会場で係の方から手渡されたものになりますので、細かな点や個体差が気になられる方はご購入をお控えくださいませ。⚠︎未開封の新品ですが、店頭にそのまま並んでいた商品であり、また自宅保管品になりますので、外袋のシワ等気にされない方、その他細かな点が気にならない方のご検討をよろしくお願い致します。★専用箱を用いてらくらくメルカリ便の宅急便コンパクト（対面配達）にて発送いたします。ポストインへの変更は致しません。★簡易包装になります。★オマケ付★サイズ （約）縦16cm×横9cm※バラ売り、お値下げ不可です。※トラブル防止の為、プロフをご一読いただいてからご購入ください。#ミッフィー #ミッフィー雑貨フェスタ#ミッフィーマスコット#チェリードレスミッフィー#ゆかたミッフィーC



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