Blitz BLP-CST ブラック レスポール

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★コメントなし即購入歓迎★★無言、最後までアプリ通知のみのお取引OK★◆商品紹介 BlitzBLP-CSTブラックレスポールカスタムタイプ◆出品内容 本体とソフトケースです◆商品状態 今年の５月に娘の練習ようにAmazonにて40,000円程で購入しましたが、サイズ感が合わず小さいものに買い替えしたので、ほとんど使用していていません。 使用感少なく、目立つ傷などもなく全体的に非常に綺麗な状態です。 中古品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いします。◆商品発送 商品の梱包は、サイズに合わせて簡易包装を基本としております。 ゆうゆう又はらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。 ご指定がある場合は事前にお知らせ下さい。タイプ...レスポールタイプ#guitar#エレキギター#初心者用