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Blitz BLP-CST ブラック レスポール
商品番号 B43186819848
商品名

Blitz BLP-CST ブラック レスポール
ブランド名 ブリッツ
特別価格 税込 11,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コメントなし即購入歓迎★★無言、最後までアプリ通知のみのお取引OK★◆商品紹介　BlitzBLP-CSTブラックレスポールカスタムタイプ◆出品内容　本体とソフトケースです◆商品状態　　今年の５月に娘の練習ようにAmazonにて40,000円程で購入しましたが、サイズ感が合わず小さいものに買い替えしたので、ほとんど使用していていません。　使用感少なく、目立つ傷などもなく全体的に非常に綺麗な状態です。　中古品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いします。◆商品発送　商品の梱包は、サイズに合わせて簡易包装を基本としております。　ゆうゆう又はらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。　ご指定がある場合は事前にお知らせ下さい。タイプ...レスポールタイプ#guitar#エレキギター#初心者用
http://narcologia.ru/goods/composite50354.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture364041.html
http://narcologia.ru/goods/passivity834983.html
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