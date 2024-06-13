YAMAHA ARIUS 電子ピアノ YDP-162R 2014年製

■YAMAHAARIUS電子ピアノYDP-162R2014年製■鍵盤：88鍵盤グレードハンマー（GH）鍵盤■ヘッドフォン端子×2■即決は椅子付き！■1357mm高さ819mm奥行き420mm質量質量41.0kg■動作確認済み音、ペダル、鍵盤とも反応良し。◾️動作確認項目(チェック済み)すべてキチンと音がなるか・鍵盤の浮き沈みチェック・ペダルの確認・ヘッドフォン端子使用の確認◾️付属品は以下の通りです。・椅子(ヤマハの純正品です)・説明書◾️送料込みとなります。・直接取引の方は値下げさせてもらいます。◾️几帳面な方、中古を理解されていない方は、ご購入をお控えくださいませ。中古でお安い分、年数的な傷や劣化がありますので、完璧な商品完璧な対応をお探しの方も、購入しないでください。また、発送前にすべて動作確認を行い完動作品をお送りさせていただいています。



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