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Hawai Guitar　po-12 ハワイギター　日本製　フルアコ
商品番号 C57732552853
商品名

Hawai Guitar　po-12 ハワイギター　日本製　フルアコ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 15,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイギター　po-12日本製フルアコギターゼロフレット仕様中古購入後長期ケースに入れたままでした。今回ケースは付属していません。ペグは新しい物に変えられてる様です。サドル可変上下できます。ペグワッシャーが無いです。ネック順ぞり少しございます。タイプ...フルアコースティックギターボディタイプ...フルアコースティック
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