Hawai Guitar po-12 ハワイギター 日本製 フルアコ ...

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商品詳細
ハワイギター po-12日本製フルアコギターゼロフレット仕様中古購入後長期ケースに入れたままでした。今回ケースは付属していません。ペグは新しい物に変えられてる様です。サドル可変上下できます。ペグワッシャーが無いです。ネック順ぞり少しございます。タイプ...フルアコースティックギターボディタイプ...フルアコースティック
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