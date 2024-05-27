ジャンベ　打楽器　民族楽器　バリ島お土産

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商品詳細
15年ほど前にバリ島で購入いたしました。汚れ使用感ご理解の程よろしくお願いします。インテリアとして飾ってもとてもかわいいです^_^種類···その他#ジャンベ#打楽器#楽器#バリ島#民族#民族楽器
http://narcologia.ru/goods/stealth892476.html
http://narcologia.ru/goods/response885042.html
http://narcologia.ru/goods/influenza290893.html
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