PSA10 キバナSAR Vユニ　ポケモンカード

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PSA鑑定されたカードです。状態は画像を参照ください。鑑定番号:74002368型番:237/172グレード:10＊PSAケース付きです。写真に写っている鑑定番号がお品です。UVカットフィルムに入れて、暗所で保管してあります。発送方法希望があればご相談ください！！使用状況:冷暗所に保存していました。PSA鑑定最高評価GEMMINT10のカードです。PSA10と鑑定されたカードは海外でも付加価値を認められ易いですが、傷一つ無い完美品を保証するものではありません。恐れ入りますがカードの状態は写真と鑑定基準でご判断下さい。ご要望があれば写真の追加などにも極力対応させていただきます。鑑定カードは専用の保護袋に入れて傷予防してあります。