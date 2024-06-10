キャンバス画　油彩　絵画　風景画　美術品　ア-ト インテリア　ロマン

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商品詳細
絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具 Ｆ12号キャンバスに肉筆 油彩絵画外国作家の作品と思われます絵画てキャンバス裏に直筆サインあります薄い緑の色調と明るい絵画です大型サイズです。お部屋が明るくなります絵画サイズ 60.6x50cm額縁サイズ 75x65x5cm前面ガラス、壁掛け額縁にキズがあります 現状出品です
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