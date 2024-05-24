ONEUS ペンライトversion2 未使用

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ONEUSのペンライトです。動作確認をするため1度開けましたが特に目立った傷などもなく美品です。箱も比較的綺麗ですが素人検品のため神経質な方は御遠慮ください。ストラップと説明書のみ付属画像も必要であればおつけします！コメントお願いいたします