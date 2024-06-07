ラージヘッド ローズテッドメイプル ストラト ネック ラッカー塗装 ...

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ラージヘッドのストラトネックです。良質なローズウッドが中々無くなっていますが、ビンテージにも劣らない最高クラスのローズウッドだと思います。ナット幅約42mmネックエンド幅約56.5mm1F厚み約21.5mm12F厚み約23mmスタンダードCシェイプペグ穴約7mm一般的なクルーソンが8mmですので少しづつ拡張してブッシュがきっちり入るサイズに加工が必要です。ナット牛骨指板ダークローズウッドローステッドメイプル指板R12（360）フレットミディアムジャンボトラスロッドダブルアクション（順反り、逆反り両方に対応可能です）ローステッドメイプルとは、メイプルを高温で加熱処理して材の中の水分や油分を揮発させることにより剛性を高めた材になります。より剛性が必要なベースで上位機種にも数多く採用されており、ネックトラブルが非常に少なく安定したネックです。極薄ラッカーで仕上げてあります。エイジド仕上げですので、自然な色焼けを入れています。変な傷、剥がれは入れていませんが塗装面はあえてツルツルには仕上げていません。エイジドネックに限らすネックスペックとしては最高クラスの申し分無い仕様だと思います。ラージヘッドはラスト1本となります。