ライオネル・リッチー直筆サイン入り2Lサイズ写真…Lionel Richie ...

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商品詳細
ライオネル・リッチー直筆サイン入り2Lサイズフォト…LionelBrockmanRichie,Jr.とても古いものです…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179㎜サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。ライオネル・ブロックマン・リッチー・ジュニアアメリカ合衆国のシンガーソングライター、作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサーポップスを歌うアフリカ系アメリカ人歌手全世界アルバムトータルセールスは、1億枚以上を誇る。生年月日：1949年6月20日(年齢73歳)出生地：アメリカ合衆国アラバマ州タスキーギ配偶者：ダイアン・アレクサンダー(1995年-2004年)、ブレンダ・ハーベイ・リッチー(1975年-1993年)子女：ソフィア・リッチー、ニコール・リッチー、マイルズ・ブロックマン・リッチー値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate965448.html
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