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- ☆Vintage Guitar 写真集【TONE MAN】岸田邦雄 Nancy☆
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商品詳細
1950年代のギブソン＆フェンダーを中心に、輸入ヴィンテージギターを扱うギター専門店「Nancy」代表、岸田邦雄氏監修の写真集。新品未開封、破格の安値での出品です。送料込みで発送いたします。著者/岸田邦雄発行所/有限会社ナンシーA４版/ハードカバー/カラー103ページ 定価¥7,000発売日2005年10月29日＜出版社からのコメント＞ヴィンテージ50'sレスポール、'58エクスプローラ、'58フライングⅤ他、豪華写真集。ナンシーがオープンしてから17年の間に携わってきたギター達です。海外においても、ギターの写真のクオリティーに大変良い評価をいただき、ギター本来の色が出るように、紙の質にもこだわりました。『音を見る！！』ための１冊です。タイプ···レスポールタイプシリーズ···Gibson
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