MIRAE ドンピョ 直筆サインポラロイド 当選者

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商品詳細
ご覧頂き有難う御座います。snowprince活動時のwonderwall対面サイン会の直筆サインポラロイドです。スリーブ＋折り曲げ防止＋防水加工にて発送させて頂きます。即購入◎お気持ちですがお値下げも可能です。その他気になる点御座いましたらお気軽にコメント下さい。MIRAE未来少年ナウNOWリアン嶋田翔ジュニョクドヒョンカエルサンミンドンピョシヨンユビンサインポラロイドチェキ
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