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スラムダンクタンブラー　５客セット
商品番号 N84943547913
商品名

スラムダンクタンブラー　５客セット
ブランド名 オオツカガラス
特別価格 税込 7,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スラムダンクタンブラー5客セットです。25年程前に購入したものだと思います。倉庫に長期間眠っておりました。年数経っていますがキレイな状態です。今では貴重だと思います。古いですので紙ケースには擦れがみられます。中古品とご了承の上ご購入お願いいたします。#スラムダンクグッズ種類...食器/キッチン
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