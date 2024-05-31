スラムダンクタンブラー　５客セット

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商品詳細
スラムダンクタンブラー5客セットです。25年程前に購入したものだと思います。倉庫に長期間眠っておりました。年数経っていますがキレイな状態です。今では貴重だと思います。古いですので紙ケースには擦れがみられます。中古品とご了承の上ご購入お願いいたします。#スラムダンクグッズ種類...食器/キッチン
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