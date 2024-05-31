かな書作品　掛軸『与謝野晶子の歌』半切りサイズ

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紙表装 半切サイズ用

日展会友かな書道作家（日展入選35回）による『与謝野晶子の歌』の掛け軸書作（直筆）になります。（半切りサイズ）平成15年展覧会出品作です。みだれ髪より与謝野晶子の歌「清水へ祇園をよぎる桜月夜 今宵逢う人みなうつくしき」かな書道を読めるようになりませんか?読み、変体かな使い、現代語訳をお付けします。「変体かな帖」「かな基本帖」も別売しています。#オーク７７の書作品や書道具一覧はこちらサイズ 半切りサイズ 縦200cm×横47cm 共箱外形 56cm×8cm×8cm#オーク７７書作品#みだれ髪#与謝野晶子#書作品#掛軸#掛け軸#半切り#書#書道#かな書道#変体かな#変体仮名#日展会友#日展入選#calligraphy