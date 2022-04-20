コリンシアン　PRO Stars セリエA 11体セット＋1体

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···サッカーフィギュア種類···コレクションフィギュア#トレゼゲ 2体（うち1体はフランス代表）#デルピエーロ 2体#ザンブロッタ#ネドベド#テュラム#フィオーレ#ドニ#カンナバーロ#レコバ#セードルフ#ユベントス#ラッツィオ#アタランタ#インテル#フランス代表 未開封ですが、パックに若干の色褪せ、キズがあります。
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