ホロライブ 常闇トワ 活動3周年記念 直筆サイン フルセット 数量限定ver.

新品未開封です。即購入OK。ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願いします。・特典：常闇トワ直筆サイン＆箔押し複製メッセージ入り「灸場メロ描き下ろしポストカード」◇記念グッズ・キャンバスボード イラスト：灸場メロ サイズ：約H24×W33m 素材：綿・ポリエステル・木・常闇トワモチーフタオル サイズ：約H34×W87㎝ 素材：ポリエステル・ナイロン・ビビスマホリング サイズ：約H30×W39mm 素材：亜鉛合金・鉄【検索ワード】うみぼうずホロライブ夏祭りアトレ秋葉原湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね白上フブキ兎田ぺこら潤羽るしあ不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン桐生ココ天音かなた角巻わため常闇トワ姫森ルーナ森美声もりかりおぺ小鳥遊キアラたかなしきあら一伊那尓栖ぬえらてんにのまえいなにすがうるぐらワトソンアメリア夏色まつり桃鈴ねねアキローゼンタール雪花ラミィ星街すいせいときのそらさくらみこエキスポEXPO直筆直筆サインポストカポストカードラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより風真いろは沙花叉クロヱholoXホロックス6期生がうるぐら森カリオペワトソンアメリア



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