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- 豪華なトンボ玉のネックレス P96-1
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商品詳細
トップの大きなトンボ玉は中世ベネチアのトンボ玉で、大きさは、２Dセンチ。左右の小鳥が飾られたトンボ玉は江戸玉で２Dセンチ。周りの５０個ほどのトンボ玉は近世のオランダ玉で１Dセンチと思います。正式鑑定ではありませんが！
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