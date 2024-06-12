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豪華なトンボ玉のネックレス　P96-1
商品番号 N73884423376
商品名

豪華なトンボ玉のネックレス　P96-1
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 23,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トップの大きなトンボ玉は中世ベネチアのトンボ玉で、大きさは、２Dセンチ。左右の小鳥が飾られたトンボ玉は江戸玉で２Dセンチ。周りの５０個ほどのトンボ玉は近世のオランダ玉で１Dセンチと思います。正式鑑定ではありませんが！
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