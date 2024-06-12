S.H.フィギュアーツ キャプテン・アメリカ(シビル・ウォー) 『シビル・ウォ…

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商品詳細
S.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ(シビル・ウォー)『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』S.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ(シビルウォー)約150mmABS\u0026PVC製塗装済み可動フィギュアMARVELの映画「キャプテン・アメリカ(シビル・ウォー)」よりキャプテン・アメリカ新品未開封品です。保管時に箱に傷が出ております。素人保管ですので、神経質な方はご購入はご遠慮ください。ペットなし。喫煙なしです。すり替え防止のため、返品は受け付けておりません。#BANDAI#シビル・ウォー_キャプテン・アメリカマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_フィギュアーツキャプテン・アメリカ_シビル・ウォー_『シビル・ウォー_キャプテン・アメリカ』
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