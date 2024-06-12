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S.H.フィギュアーツ キャプテン・アメリカ(シビル・ウォー) 『シビル・ウォ…
商品番号 M55456242942
商品名

S.H.フィギュアーツ キャプテン・アメリカ(シビル・ウォー) 『シビル・ウォ…
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ(シビル・ウォー)『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』S.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ(シビルウォー)約150mmABS\u0026PVC製塗装済み可動フィギュアMARVELの映画「キャプテン・アメリカ(シビル・ウォー)」よりキャプテン・アメリカ新品未開封品です。保管時に箱に傷が出ております。素人保管ですので、神経質な方はご購入はご遠慮ください。ペットなし。喫煙なしです。すり替え防止のため、返品は受け付けておりません。#BANDAI#シビル・ウォー_キャプテン・アメリカマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_フィギュアーツキャプテン・アメリカ_シビル・ウォー_『シビル・ウォー_キャプテン・アメリカ』
http://narcologia.ru/goods/mythic923635.html
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