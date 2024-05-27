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丹波焼　末晴窯の花瓶　壺
商品番号 M93678600058
商品名

丹波焼　末晴窯の花瓶　壺
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丹波焼　末晴窯　の花瓶、壺です。[サイズ]高さ　約26㎝　直径(最大)約18.5㎝　口径　約4㎝[箱サイズ]約29×19.5×19.5㎝45年前にお祝いにいただいた花瓶です。時々飾っていました。欠けもヒビもありません。木箱の変色もほとんどないと思います。#丹波焼#末晴窯#壺#花瓶#花器
http://narcologia.ru/goods/encourage284472.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis632844.html
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