丹波焼　末晴窯の花瓶　壺

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商品詳細
丹波焼 末晴窯 の花瓶、壺です。[サイズ]高さ 約26㎝ 直径(最大)約18.5㎝ 口径 約4㎝[箱サイズ]約29×19.5×19.5㎝45年前にお祝いにいただいた花瓶です。時々飾っていました。欠けもヒビもありません。木箱の変色もほとんどないと思います。#丹波焼#末晴窯#壺#花瓶#花器
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