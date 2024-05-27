利休園×白上フブキスペシャルセット

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商品詳細
お茶が欠品です。写真に写っているものをお送りします。■アクリルスタンド【サイズ】本体：約H140×W80mm内、台座：約H50×W50mm内【素材】アクリル■湯呑み【サイズ】約H80×φ75mm(180ml)【素材】陶磁器ホロライブHololiveときのそらロボ子さんさくらみこAZKi星街すいせい夜空メルアキ・ローゼンタールアキロゼ赤井はあと白上フブキ夏色まつり湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね兎田ぺこら潤羽るしあ不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン桐生ココ天音かなた角巻わため常闇トワ姫森ルーナ獅白ぼたん雪花ラミィ尾丸ポルカホロライブもちどる桃鈴ねねラプラス・ダークネス風真いろは鷹嶺ルイ沙花叉クロヱ博衣こより
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