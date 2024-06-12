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商品詳細
【プロフィールと商品説明をご覧下さい】※10/31まで、5000円 (6300円→5000円)三味線のバチです。実家にあったもので、詳しいことはわかりません。画像6の白で囲った部分にヒビ?割れ?のようなものがあります。ご理解ある方のみご購入宜しくお願い致します。
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