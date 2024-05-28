TIDE シルクスクリーン・ジークレー『owners』 証明書 タイド KYNE

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真作保証TIDEシルクスクリーン・ジークレー『owners』TeenageMutantNinjaTurtlesコラボレーションポスター版画IDETATSUHIROご覧いただきありがとございます。【商品説明】20代前半に滞在していたオーストラリアで水木しげる氏の作品に出会い、独学で絵を描き始める。2009年に東京に戻り、アーティストとしての活動を本格的にスタート。当初は点描画をはじめとした鉛筆画を中心に制作をしており、一貫してモノクロームの世界を描き続けてきた。以降、表現力の高い絵画的アプローチに目覚め、スケール感のあるキャンバス上での実験を続けながら、水彩絵の具やアクリル絵の具などを使用した新しい技法を模索し、徐々にレパートリーを増やし現在のスタイルに至っている。TIDEの作品は一つのキャンバス上で2次元と3次元のモチーフを組み合わせながら、子供時代の原風景やノスタルジアといった普遍的なテーマを混在させ、独自の絵画世界を確立している。【仕様】作者：TIDE×TeenageMutantNinjaTurtles作品名：owners技法：シルクスクリーン・ジークレー年代：2022年額サイズ：縦約55㎝ 横約63㎝厚さ3.5㎝シートサイズ：縦約42㎝ 横約59.4㎝状態：中古状態は良好サイン：あり限定： /100 シリアルナンバーは、画像を加工して消しております額装：あり付属品：証明書、黄袋、外箱【商品の状態】マット数か所に小さいシミ、汚れ版面は大体良好だと思います。額装済みなのですぐに飾ることができます。