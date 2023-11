★作品の説明★この作品はB5サイズ(182×257mm)中性のケント紙に描いています。使用画材:0.3mmグラフィックペン、色鉛筆、ゴールドグラフィックペン、カラーボールペン。フレームは付属しません。シートのみでお渡しいたします。一枚一枚肉筆で描いた作品です。作品は透明シートに入れ、作品を保護するために厚手のダンボールで挟み、ビニール袋に入れてA4封筒に入れて発送致します。同梱物:シール【作者の真筆を証明する紙】が封入されます。【笹本正明オフィシャルサイト】http://masaaki-sasamoto.com★配送★追跡サービスつきのらくらくメルカリ便で配送いたします。★返品について★高額商品のため、作品の返品を受け付けております。返品希望の方は作品到着後30日以内にご連絡ください。※返品の送料は購入された方の負担でお願いいたします。※トラブル防止のため追跡サービスつきの返送をお願いいたします。到着した作品を確認しましたら、キャンセル申請をさせていただきます。ご購入や返品に関してご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください。



Dancing Bird #003 [257×192mm]



NETFLIX OUR PLANET BIRD MATING DANCE FUNNY/ David Attenborough



Monarda 'Didyama Dancing Bird' 3 Litres



Garden Decoration Solar Powered Dancing Fluttering Butterflies Flying Humming Bird Garden Yard Outdoor Home Decoration Farmland



The Dancing Bird of Paradise Scene from Our Planet | Netflix



Little Bird 3 cm Walnut



Dancing Bird by Lucy Qinnuayuak - Inuit Art | Native Canadian Arts



Manakin Birds have ALL Best Dance Moves | Seven Worlds, One Planet | BBC Earth



Tails of Birding: The Bird That Dances on Water



Einar Sira — L A NOBLE GALLERY



Dancing Turkey Bird Female Autumn Fall Thanksgiving Character ...



Running Dancing Turkey Bird Rooster Farm Thanksgiving Character ...



Early Bird - It's time for the next bird in our Bird Rhyme Contest ...



Superb Bird Of Paradise | The Beautiful Dancing Bird - YouTube



Monarda 'Didyama Dancing Bird' 3 Litres