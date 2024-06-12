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- 【新品・未開封】ステンレスタンブラーL ブラッキー 2個セット
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商品詳細
ポケモンセンターのステンレスタンブラーL ブラッキー 2個セット新品・未使用品になります。ポケモンセンターオンラインにて完売となっていた商品です。自宅にて保管していましたが、使用機会がないため出品致します。#ポケモンセンター#ポケモンセンターオンライン完売品#ポケモン#ポケカ#スカーレット#バイオレット#ポケモンSV#ピカチュウ#ブラッキー#イーブイ#タンブラー#コップ↓商品説明文です。コンビニカップのLサイズも入る、BIGサイズのステンレスタンブラーが登場！※カップの形状によっては、入らないことがあります。■容量：約450mlサイズ・重量H12×直径8.6:cm 167g素材ステンレス鋼
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