ポケモンカードゲームレイジングサーフ１ボックス

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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ 1BOX未開封 シュリンク付きポケモンセンターオンラインでの抽選商品です。欲しいカードが当たったので出品します即日発送可能です。お取引後いかなる理由でもご返金、ご返品、クレームに関してはお受けできませんのでご理解の上、ご購入下さい。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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