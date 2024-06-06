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ポケモンカードゲームレイジングサーフ１ボックス
商品番号 R56082398317
商品名

ポケモンカードゲームレイジングサーフ１ボックス
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ　1BOX未開封　シュリンク付きポケモンセンターオンラインでの抽選商品です。欲しいカードが当たったので出品します即日発送可能です。お取引後いかなる理由でもご返金、ご返品、クレームに関してはお受けできませんのでご理解の上、ご購入下さい。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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