マーベルレジェンド Wave.4

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MarvelLegendsWave.4Jubilee内容物(単品販売価格:BAFパーツあり/なし)・#ML4_0Jubilee[BAF][欠品]39122円・#ML4_1Stryfe[欠品]36566円/34566円・#ML4_2Magneto[欠品]24455円/22455円・#ML4_3Cyclops24455円/22455円・#ML4_4Storm[欠品]41122円/39122円・#ML4_5Wolverine[欠品]17788円フィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…ハズブロHasbro(米国)発売…2014年定価…$19.99状態…開封済み(パッケージなし、簡易配送予定)※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラはご容赦ください。海外輸入品となります。商品状態については、写真にてよくご確認の上ご購入ください。パッケージはありません。簡易包装で配送致します。!!!こちらの商品ページはまとめ販売のページです。[欠品]表示がある製品は含まれません。予め本説明文をご確認の上ご購入ください。単品販売をご希望の方は、事前にコメントください。新たに商品ページを作成致します。#MarvelLegendsMarvelLegends#Marvel#マーベルレジェンドマーベルレジェンド#マーベル#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#HasbroHasbro#ハズブロハズブロ