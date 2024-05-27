TELEFUNKEN M80 ピンク ダイナミックマイク

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商品詳細
使用する機会がありませんので出品致します。■付属品：マイクホルダー（ネジは5/8インチ）、バッグ付き■特徴：M80の最大の特徴は新設計ローマスボイスコイル及び超薄型マイラーダイアフラムとAMI/TAB-Funkenwerk社製のカスタム出力トランスにあります。この新設計のダイアフラムは今までの『重い』ダイアフラムとボイスコイルで失っていた『音色』を変化させることなく高効率で電気信号に変換する事ができ、またAMI/TAB-Funkenwerk社製の出力トランスは古き良きアナログオーディオの独特の暖かみのありながらプレゼンスのある音を出してくれます。低域の近接効果も程よくコントロールされておりボーカルはもちろんの事、ドラムやベースなどの録音にもお勧めできる優秀なマイクとなっています。
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