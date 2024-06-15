2019年の龍誕祭グッズの枕カバーです。完全受注生産品です。サンキューカード付き。龍矢くんの裏面はゴールドの救いの手です。新品、未使用ですが袋がぐしゃぐしゃになってしまいました。また、中の枕カバーも柔らかいので袋の中で少しシワがよっている部分があります。袋以外は概ねきれいな状態かと思います。ご了承の上、ご購入ください。小さくたたんで発送します。



龍矢 枕カバー サインカード付 真天地開闢集団ジグザグ - ミュージシャン



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