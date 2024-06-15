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龍矢　枕カバー　サインカード付　真天地開闢集団ジグザグ
商品番号 V43529663148
商品名

龍矢　枕カバー　サインカード付　真天地開闢集団ジグザグ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年の龍誕祭グッズの枕カバーです。完全受注生産品です。サンキューカード付き。龍矢くんの裏面はゴールドの救いの手です。新品、未使用ですが袋がぐしゃぐしゃになってしまいました。また、中の枕カバーも柔らかいので袋の中で少しシワがよっている部分があります。袋以外は概ねきれいな状態かと思います。ご了承の上、ご購入ください。小さくたたんで発送します。
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