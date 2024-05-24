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Vandoren Traditional 2｜バンドーレン 青箱 2
商品番号 Y78793326524
商品名

Vandoren Traditional 2｜バンドーレン 青箱 2
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

間違えて購入してしまったので売ります。本日届いたばかりの新品未使用未開封品です。種類···サックスアクセサリー・パーツ···リード
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