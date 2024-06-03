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- 最高級 水彩紙 モロー 荒目 185g 全判 約815×1040mm 20枚
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商品詳細
最高級水彩画紙、専門家用の水彩画紙モロー 【２０枚】モロー水彩紙荒目\u003c185g\u003e紙サイズ: 全判 約815mm×1040mm厚さ(坪量): 185g/mコットン100%、ゼラチンサイジング、2方耳付きコットン100％の水彩画紙。特に発色、吸い込み、丈夫さ、保存性、耐光性に優れています。二方耳付、ウォーターマーク入りです。：自宅保管しておりましたので、細かいことを気になさるようでしたらご購入はお控えください。:発送は丸めて筒状にして梱包いたします。：送料を負担いたしますので、お値下げはご遠慮ください。
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