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BABYパッチ　やわらか折財布
商品番号 G89569477924
商品名

BABYパッチ　やわらか折財布
ブランド名 ワチフィールド
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボールにじゃれるダヤンと、スエードドットの抜きがかわいいやわらか財布。ボールダヤンはぱんぱんにスポンジを詰め込み、ぷっくり！野球ボールは手縫いステッチで仕上げました。ファスナーを開けるとまち付きの小銭入れと、驚くのはカード収納！ページのようにカードが見える、蛇腹式。いっぱいに詰めても番手の太いファスナーでガッチリ抑えます！サイズ：Ｈ１２５×Ｗ１００×Ｄ３０ｍｍ素材：牛革本体ファスナー開閉/カードポケット×７/ポケット×２/ホック小銭入れ×１定価15,400円の財布なのでかなりお得です。#ダヤン#ダヤン折財布#BABYパッチ#BABYボール#レア#新品#美品#お得#早い者勝ちグッズ種類···その他
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