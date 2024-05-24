BABYパッチ　やわらか折財布

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4月の新製品入荷のお知らせ第3弾です。 | 「ビズ ダヤンズShop」ダヤン ...

ボールにじゃれるダヤンと、スエードドットの抜きがかわいいやわらか財布。ボールダヤンはぱんぱんにスポンジを詰め込み、ぷっくり！野球ボールは手縫いステッチで仕上げました。ファスナーを開けるとまち付きの小銭入れと、驚くのはカード収納！ページのようにカードが見える、蛇腹式。いっぱいに詰めても番手の太いファスナーでガッチリ抑えます！サイズ：Ｈ１２５×Ｗ１００×Ｄ３０ｍｍ素材：牛革本体ファスナー開閉/カードポケット×７/ポケット×２/ホック小銭入れ×１定価15,400円の財布なのでかなりお得です。#ダヤン#ダヤン折財布#BABYパッチ#BABYボール#レア#新品#美品#お得#早い者勝ちグッズ種類···その他