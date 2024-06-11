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掛軸　日本画　高砂図　【 鶴年 】　掛け軸　骨董品
商品番号 N39526752823
商品名

掛軸　日本画　高砂図　【 鶴年 】　掛け軸　骨董品
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】　日本画　高砂図　【鶴年】　掛け軸肉筆（絹本　手描き）【状態】骨董品　シワ　オレ　シミ　あります。たくさんの虫穴があり修理されています。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１６８ｃｍ×よこ５９ｃｍ180926　M　A1　掛軸　日本画　高砂図　【鶴年】にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/encourage314772.html
http://narcologia.ru/goods/diamond680058.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion208578.html
掛軸 翠堂『高砂図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R220501 | フリマアプリ ラクマ
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掛軸 春峰『高砂図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a08066
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掛軸 翠堂『高砂図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R220501
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掛軸 春峰『高砂図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a08066
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掛軸 春峰『高砂図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a08066 | フリマアプリ ラクマ
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掛軸 翠堂『高砂図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R220501
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掛軸M006[心蓮　高砂図]絹本　肉筆　共箱　日本画　人物画　慶祝画
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掛軸 翠堂『高砂図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R220501
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