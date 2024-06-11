掛軸　日本画　高砂図　【 鶴年 】　掛け軸　骨董品

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商品詳細
【商品名】 日本画 高砂図 【鶴年】 掛け軸肉筆（絹本 手描き）【状態】骨董品 シワ オレ シミ あります。たくさんの虫穴があり修理されています。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１６８ｃｍ×よこ５９ｃｍ180926 M A1 掛軸 日本画 高砂図 【鶴年】にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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