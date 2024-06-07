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R16
商品番号 K84703823526
商品名

R16
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOOMのMTRR16です。スイッチやつまみ等にやけで変色しておりますが、録音再生問題なく使用出来ます。だいぶ使用感は、ありますが取り扱い説明書も付いております。
http://narcologia.ru/goods/update480195.html
http://narcologia.ru/goods/update482495.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi77547.html
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