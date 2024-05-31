TOMBO トンボ アコーディオン 80ベース NO.65 ハードケース

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ピアノ式アコーディオン | 株式会社トンボ楽器製作所

ご覧いただきありがとうございます。★即購入OK！★早い者勝ち！★除菌クリーニング済み！★ペット・喫煙者いません。【アイテム】TOMBOトンボアコーディオン80ベースNO.65ハードケース【動作確認】各部動作良好です。【状態】僅かな凹みがございますが、演奏に問題はありません（写真7枚目）外観はやや使用感はございますが、比較的綺麗なコンディションです。ベルトはやや劣化がございますが、まだ使用可能です。【付属品】本体ハードケース【梱包・発送】商品にあった適切な方法で梱包・発送致しております。リサイクル品を使用することもありますが、丁寧な梱包を心がけています。【注意事項】※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像をご確認の上、ご購入下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。ご不明な点は購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、ご購入の程宜しくお願い致します。